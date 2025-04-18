Харків (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
463,86
Економія при броні: -16,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
496,20
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
464,71
Економія при броні: -62,69 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
468,25
Економія при броні: -45,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
472,24
Економія при броні: -49,25 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
515,68
Економія при броні: -109,21 грн