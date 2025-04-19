Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
516,82
Економія при броні: -41,57 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
504,64
Економія при броні: -28,79 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
506,80
Економія при броні: -99,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
496,00
Економія при броні: -89,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
471,88
Економія при броні: -65,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
499,92
Економія при броні: -24,62 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
529,86
Економія при броні: -76,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
493,05
Економія при броні: -17,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
497,69
Економія при броні: -22,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
470,36
Економія при броні: -75,24 грн