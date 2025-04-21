Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
266,29
Економія при броні: -27,63 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
268,83
Економія при броні: -31,01 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
268,67
Економія при броні: -18,21 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
396,92
Економія при броні: -64,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн