Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
212,53
Економія при броні: -7,62 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
271,60
Економія при броні: -44,51 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
257,80
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
271,82
Економія при броні: -43,33 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн