Львів (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
257,80
Економія при броні: -39,60 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
257,80
Економія при броні: -39,60 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
382,30
Економія при броні: -54,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
271,64
Економія при броні: -53,48 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30
Економія при броні: -31,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн