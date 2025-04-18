Київ (адресу не вказано)
Доступно в 465 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
271,29
Економія при броні: -48,41 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
260,26
Економія при броні: -9,96 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд