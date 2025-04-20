Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
234,00
Економія при броні: -20,40 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
348,00
Економія при броні: -34,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
99,97
Економія при броні: -5,60 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
259,14
Економія при броні: -47,05 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
388,70
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
264,14
Економія при броні: -16,83 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
268,70
Економія при броні: -21,39 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
268,80
Економія при броні: -21,22 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
108,16
Економія при броні: -5,92 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
234,00
Економія при броні: -24,40 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
372,70 грн