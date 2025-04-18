Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
20.6 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
32.6 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
133.9 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
157.4 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
189.4 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
203.3 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
249.9 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
250.0 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
278.0 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
326.6 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
366.2 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
402.0 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
408.4 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Університетська, 12
409.8 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
363,86
Економія при броні: -0,01 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
443.0 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
451.1 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
471.6 км
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Дженефарм