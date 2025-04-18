Київ (адресу не вказано)
Доступно в 411 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
556,10
Економія при броні: -70,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
553,16
Економія при броні: -75,19 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
550,78
Економія при броні: -82,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
525,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
525,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
559,21
Економія при броні: -35,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
525,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
556,70
Економія при броні: -69,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
270,70
Економія при броні: -10,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
544,86
Економія при броні: -67,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
525,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
525,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
525,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
544,65
Економія при броні: -66,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
525,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
ВЕКТАЗІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм