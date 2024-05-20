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АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули, №10 - Одеса (740121) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
253,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
214,75
Економія: -11,75 грн
203,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
303,12
Економія: -51,46 грн
251,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
253,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
275,39
Економія: -28,58 грн
246,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
332,99
Економія: -87,61 грн
245,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
188,08 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
236,98
Економія: -31,98 грн
205,00 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
274,81
Економія: -23,29 грн
251,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
262,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
291,99
Економія: -46,61 грн
245,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
238,98
Економія: -11,08 грн
227,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
279,65
Економія: -18,62 грн
261,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
187,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (4)
239,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
289,97
Економія: -29,27 грн
260,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
353,70
Економія: -103,30 грн
250,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
271,55
Економія: -24,73 грн
246,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
199,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
199,40 грн