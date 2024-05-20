Ivatherm Ivahidra+ інтенсивний бальзам для відновлення ліпідів 200 мл - Запоріжжя (910308) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2