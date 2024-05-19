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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену) суспензія для підшкірного введення 10000 ТО/мл флакон B 2.5 мл з екстрактом алергенів пліснявих грибів, №1 - Київ (814661) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Техмедсервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Вінниця, вул. Гоголя, 14
Всього: упаковка (2)
11900,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А
Всього: упаковка (8)
11900,00 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Всього: упаковка (6)
11900,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (8)
11900,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом