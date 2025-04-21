Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
510,06
Економія при броні: -69,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
490,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
508,97
Економія при броні: -19,86 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
490,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
519,87
Економія при броні: -84,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
507,72
Економія при броні: -72,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
509,90
Економія при броні: -67,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
518,60
Економія при броні: -75,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
490,30 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
516,96
Економія при броні: -82,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
515,79
Економія при броні: -80,57 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
524,10
Економія при броні: -88,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
518,60
Економія при броні: -75,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
510,20
Економія при броні: -75,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
490,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії №10
Бовіос Фарм
504,49
Економія при броні: -69,12 грн