Львів (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
620,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
620,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
620,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
620,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
620,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
620,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
620,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
645,40
Економія при броні: -90,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
645,40
Економія при броні: -90,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
644,90
Економія при броні: -89,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
620,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
679,64
Економія при броні: -53,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
435,35
Економія при броні: -65,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
620,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
644,90
Економія при броні: -89,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
620,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
682,35
Економія при броні: -128,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
620,60 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
ІДРОФЛОГ розчин офтальмологічний флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
652,70
Економія при броні: -97,50 грн