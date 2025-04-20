Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,14
Економія при броні: -35,14 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,14
Економія при броні: -29,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
193,00
Економія при броні: -11,00 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
255,00
Економія при броні: -19,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
193,00
Економія при броні: -20,00 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
255,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
272,00
Економія при броні: -31,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,30
Економія при броні: -23,60 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
278,60
Економія при броні: -38,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,02
Економія при броні: -29,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
193,00
Економія при броні: -6,00 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
255,00
Економія при броні: -19,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10
Економія при броні: -24,70 грн