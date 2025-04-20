Львів (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
278,60
Економія при броні: -40,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40
Економія при броні: -29,30 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
278,60
Економія при броні: -40,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
306,99
Економія при броні: -68,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,30
Економія при броні: -29,20 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
278,60
Економія при броні: -40,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
278,60
Економія при броні: -40,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,00
Економія при броні: -26,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
278,60
Економія при броні: -40,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
278,60
Економія при броні: -40,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
200,80
Економія при броні: -25,70 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
278,60
Економія при броні: -40,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
278,60
Економія при броні: -40,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
200,80
Економія при броні: -25,70 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
278,60
Економія при броні: -40,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн