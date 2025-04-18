Київ (адресу не вказано)
Доступно в 371 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,30
Економія при броні: -17,00 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10
Економія при броні: -16,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40
Економія при броні: -18,60 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,15
Економія при броні: -7,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10
Економія при броні: -19,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,30
Економія при броні: -17,00 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,00
Економія при броні: -16,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,15
Економія при броні: -7,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,30
Економія при броні: -18,50 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,00
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн