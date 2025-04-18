Харків (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
278,60
Економія при броні: -35,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,30
Економія при броні: -29,20 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
268,80
Економія при броні: -26,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
273,10
Економія при броні: -30,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
213,22
Економія при броні: -11,09 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
312,51
Економія при броні: -14,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,30
Економія при броні: -29,20 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,00
Економія при броні: -22,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
268,80
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,30
Економія при броні: -29,20 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,00
Економія при броні: -22,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 60 доз №1
Корпорація Здоров'я
204,40 грн
Мометазон-Здоров'я спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-розпилювачем 140 доз №1
Корпорація Здоров'я
265,10 грн