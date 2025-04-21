Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1091,48
Економія при броні: -89,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1071,82
Економія при броні: -57,35 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1075,96
Економія при броні: -149,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1076,04
Економія при броні: -149,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
312,84
Економія при броні: -34,32 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1038,10
Економія при броні: -109,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1093,14
Економія при броні: -166,56 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
556,19
Економія при броні: -92,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
207,44
Економія при броні: -21,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1060,31
Економія при броні: -62,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1083,77
Економія при броні: -72,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн