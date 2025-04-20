Львів (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Львів
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
989,20
Економія при броні: -61,86 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1038,10
Економія при броні: -125,00 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1038,10
Економія при броні: -125,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
999,31
Економія при броні: -105,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,30
Економія при броні: -105,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
95,63
Економія при броні: -4,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1041,90
Економія при броні: -128,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1041,90
Економія при броні: -128,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
760,16
Економія при броні: -29,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
833,52
Економія при броні: -103,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,30
Економія при броні: -105,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1085,31
Економія при броні: -133,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1041,50
Економія при броні: -128,40 грн