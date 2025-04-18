Харків (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1073,50
Економія при броні: -153,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1081,49
Економія при броні: -74,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1037,20
Економія при броні: -64,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1055,66
Економія при броні: -112,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1097,12
Економія при броні: -153,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1079,10
Економія при броні: -129,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1090,87
Економія при броні: -132,88 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1109,09
Економія при броні: -157,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн