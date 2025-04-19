Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
712,25
Економія при броні: -41,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1042,80
Економія при броні: -150,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
740,73
Економія при броні: -39,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
622,86
Економія при броні: -87,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1004,25
Економія при броні: -55,53 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
999,21
Економія при броні: -150,33 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1063,34
Економія при броні: -148,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
444,58
Економія при броні: -78,72 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1029,99
Економія при броні: -30,78 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
417,90
Економія при броні: -18,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1018,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Мельдін розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
1081,40
Економія при броні: -87,92 грн