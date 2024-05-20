Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИСимпатоміметики центральної діїАтомоксетинАтомоксин®Ціни в аптеках

Атомоксин® капсули тверді 10 мг блістер, №7 - Одеса (699498) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
668,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
643,62
Економія: -70,53 грн
573,09 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 12-А
Всього: упаковка (1)
587,50 грн
Фармакопійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (1)
651,87
Економія: -74,77 грн
577,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
Всього: упаковка (1)
702,14
Економія: -125,95 грн
576,19 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
665,99 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
662,28 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 8
Всього: упаковка (1)
680,99
Економія: -117,72 грн
563,27 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (1)
625,99
Економія: -62,72 грн
563,27 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
Всього: упаковка (1)
667,99
Економія: -104,72 грн
563,27 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
625,99
Економія: -62,72 грн
563,27 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 30
Всього: упаковка (1)
667,99
Економія: -104,72 грн
563,27 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
650,99
Економія: -87,72 грн
563,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (1)
654,09
Економія: -82,14 грн
571,95 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Е
Всього: упаковка (1)
554,22 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (1)
587,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Всього: упаковка (1)
642,36
Економія: -64,02 грн
578,34 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: упаковка (1)
633,55
Економія: -58,60 грн
574,95 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
665,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
618,64
Економія: -43,37 грн
575,27 грн