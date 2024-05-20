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Атомоксин® капсули тверді 10 мг блістер, №7 - Львів (699498) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
613,99
Економія: -50,72 грн
563,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
680,99
Економія: -117,72 грн
563,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (1)
667,99
Економія: -104,72 грн
563,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
666,82 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Стуса Василя, 1
Всього: упаковка (1)
646,20
Економія: -77,40 грн
568,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Винниченка, 8
Всього: упаковка (1)
659,40
Економія: -90,60 грн
568,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: упаковка (1)
610,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
661,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14
Всього: упаковка (3)
653,99
Економія: -90,72 грн
563,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14
Всього: упаковка (1)
653,99
Економія: -90,72 грн
563,27 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
Всього: упаковка (1)
613,99
Економія: -50,72 грн
563,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
Всього: упаковка (1)
585,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11
Всього: упаковка (1)
606,99
Економія: -43,72 грн
563,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Ж
Всього: упаковка (1)
611,85
Економія: -25,90 грн
585,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
661,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 41-Б
Всього: упаковка (1)
694,99
Економія: -131,72 грн
563,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, перех. Відінська / Київська, 2/8
Всього: упаковка (1)
582,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
667,47
Економія: -88,44 грн
579,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
662,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 39
Всього: упаковка (1)
649,09
Економія: -73,68 грн
575,41 грн