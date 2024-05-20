Атомоксин® капсули тверді 10 мг блістер, №7 - Львів (699498) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
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Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Стуса Василя, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Винниченка, 8
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Ж
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 41-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, перех. Відінська / Київська, 2/8
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 39