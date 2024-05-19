Атомоксин® капсули тверді 10 мг блістер, №7 - Київ (699498) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Алієвої З., 61
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 39
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18