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Атомоксин® капсули тверді 10 мг блістер, №7 - Київ (699498) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
662,12 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (1)
720,20
Економія: -151,40 грн
568,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Всього: упаковка (1)
674,00
Економія: -144,75 грн
529,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (1)
685,65
Економія: -112,97 грн
572,68 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (1)
720,20
Економія: -151,40 грн
568,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
694,47
Економія: -121,79 грн
572,68 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
674,00
Економія: -144,75 грн
529,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
Всього: упаковка (1)
587,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
648,43
Економія: -75,08 грн
573,35 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Всього: упаковка (1)
636,53
Економія: -61,21 грн
575,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
663,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
627,24
Економія: -51,98 грн
575,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Алієвої З., 61
Всього: упаковка (1)
587,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 13
Всього: упаковка (1)
587,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
667,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
620,75
Економія: -45,89 грн
574,86 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
619,45
Економія: -44,59 грн
574,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 39
Всього: упаковка (1)
649,09
Економія: -73,68 грн
575,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
607,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
Всього: упаковка (1)
637,73
Економія: -58,75 грн
578,98 грн