Атомоксин® капсули тверді 10 мг блістер, №7 - Харків (699498) Лікарський препарат - ціни
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
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Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
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Суми, вул. Засумська, 1
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Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
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Дніпро, вул. Калинова, 14
Аптека шар@
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Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
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Дніпро, вул. Калинова, 76-В
Подорожник
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Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
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Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
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Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А