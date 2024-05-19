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Атомоксин® капсули тверді 10 мг блістер, №7 - Харків (699498) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
642,50
Економія: -69,69 грн
572,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
665,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
674,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
668,13
Економія: -89,71 грн
578,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
651,67
Економія: -78,32 грн
573,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
669,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
613,79
Економія: -40,81 грн
572,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (1)
664,20
Економія: -91,27 грн
572,93 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 1
Всього: упаковка (1)
674,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
653,99
Економія: -90,72 грн
563,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
613,85
Економія: -40,87 грн
572,98 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
638,72
Економія: -65,84 грн
572,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Всього: упаковка (1)
680,99
Економія: -117,72 грн
563,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
Всього: упаковка (1)
647,67
Економія: -74,60 грн
573,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (1)
694,99
Економія: -131,72 грн
563,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
624,03
Економія: -50,70 грн
573,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
664,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
680,23
Економія: -107,55 грн
572,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
670,06
Економія: -97,40 грн
572,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (3)
633,63
Економія: -56,56 грн
577,07 грн