Доступно в 123 аптеках у Одеса
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
0.3 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
711,78
Економія при броні:
-130,26 грн
581,52
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
0.3 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
689,28
Економія при броні:
-53,22 грн
636,06
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
0.3 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
715,75
Економія при броні:
-113,70 грн
602,05
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
0.4 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
278,15
Економія при броні:
-16,95 грн
261,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
0.4 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
695,99
Економія при броні:
-53,45 грн
642,54
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
0.5 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
713,93
Економія при броні:
-111,88 грн
602,05
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
0.6 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,50
Економія при броні:
-50,70 грн
597,80
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
0.6 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
671,91
Економія при броні:
-69,72 грн
602,19
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
0.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
703,78
Економія при броні:
-100,65 грн
603,13
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
0.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
286,85
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
0.8 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
714,87
Економія при броні:
-133,51 грн
581,36
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
0.8 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
708,70
Економія при броні:
-106,97 грн
601,73
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
0.8 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,90
Економія при броні:
-51,10 грн
597,80
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
0.9 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
709,92
Економія при броні:
-38,11 грн
671,81
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
0.9 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
709,36
Економія при броні:
-107,34 грн
602,02
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
665,81
Економія при броні:
-63,62 грн
602,19
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
1.0 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
693,57
Економія при броні:
-112,21 грн
581,36
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
1.1 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,60
Економія при броні:
-50,70 грн
597,90
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
1.2 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,50
Економія при броні:
-50,70 грн
597,80
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
1.2 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
320,69
Економія при броні:
-19,26 грн
301,43
грн
Забронювати
