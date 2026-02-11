Львів
Ледімек ультра (Ledimek ultra)
Ледімек ультра (Ledimek ultra)
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 2
0.2 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,90
Економія при броні:
-51,00 грн
597,90
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,60
Економія при броні:
-50,70 грн
597,90
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
712,45
Економія при броні:
-135,32 грн
577,13
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,60
Економія при броні:
-50,70 грн
597,90
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
0.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,30
Економія при броні:
-50,60 грн
597,70
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
683,93
Економія при броні:
-54,86 грн
629,07
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
0.8 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
707,28
Економія при броні:
-105,14 грн
602,14
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.1 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
690,01
Економія при броні:
-39,65 грн
650,36
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 36
1.3 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
646,90
Економія при броні:
-49,00 грн
597,90
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
1.4 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
549,43
Економія при броні:
-27,31 грн
522,12
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
1.6 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,50
Економія при броні:
-50,80 грн
597,70
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.6 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
719,75
Економія при броні:
-117,45 грн
602,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.6 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
708,96
Економія при броні:
-38,32 грн
670,64
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
1.6 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
322,21
Економія при броні:
-21,00 грн
301,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 21
1.8 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
672,75
Економія при броні:
-70,21 грн
602,54
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
1.8 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
324,30
Економія при броні:
-25,35 грн
298,95
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.1 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,60
Економія при броні:
-50,70 грн
597,90
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.6 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,60
Економія при броні:
-50,70 грн
597,90
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.8 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,50
Економія при броні:
-50,80 грн
597,70
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
3.1 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
699,74
Економія при броні:
-97,36 грн
602,38
грн
Забронювати
