Львів
Ледімек ультра (Ledimek ultra)

Ледімек ультра (Ledimek ultra)

Львів (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 40 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 2
0.2 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,90
Економія при броні: -51,00 грн
597,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,60
Економія при броні: -50,70 грн
597,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
712,45
Економія при броні: -135,32 грн
577,13 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,60
Економія при броні: -50,70 грн
597,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
0.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,30
Економія при броні: -50,60 грн
597,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
683,93
Економія при броні: -54,86 грн
629,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
0.8 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
707,28
Економія при броні: -105,14 грн
602,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.1 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
690,01
Економія при броні: -39,65 грн
650,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 36
1.3 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
646,90
Економія при броні: -49,00 грн
597,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
1.4 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
549,43
Економія при броні: -27,31 грн
522,12 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
1.6 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,50
Економія при броні: -50,80 грн
597,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.6 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
719,75
Економія при броні: -117,45 грн
602,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.6 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
708,96
Економія при броні: -38,32 грн
670,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
1.6 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
322,21
Економія при броні: -21,00 грн
301,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 21
1.8 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
672,75
Економія при броні: -70,21 грн
602,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
1.8 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
324,30
Економія при броні: -25,35 грн
298,95 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.1 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,60
Економія при броні: -50,70 грн
597,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.6 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,60
Економія при броні: -50,70 грн
597,90 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.8 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,50
Економія при броні: -50,80 грн
597,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
3.1 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
699,74
Економія при броні: -97,36 грн
602,38 грн
ГоловнаКошикОбране