Ледімек ультра (Ledimek ultra)
Доступно в 149 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
709,16
Економія при броні:
-39,05 грн
670,11
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
548,49
Економія при броні:
-26,44 грн
522,05
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
640,69
Економія при броні:
-38,71 грн
601,98
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,60
Економія при броні:
-50,70 грн
597,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
553,42
Економія при броні:
-31,15 грн
522,27
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
709,60
Економія при броні:
-45,76 грн
663,84
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
468,27
Економія при броні:
-30,92 грн
437,35
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
2.4 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
549,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
715,76
Економія при броні:
-47,65 грн
668,11
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
587,07
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
559,44
Економія при броні:
-37,17 грн
522,27
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
694,22
Економія при броні:
-30,21 грн
664,01
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
622,39
Економія при броні:
-30,65 грн
591,74
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,60
Економія при броні:
-50,70 грн
597,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
712,92
Економія при броні:
-42,75 грн
670,17
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
712,12
Економія при броні:
-41,69 грн
670,43
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
543,18
Економія при броні:
-20,81 грн
522,37
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
618,80
Економія при броні:
-26,19 грн
592,61
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
594,00
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,00
Економія при броні:
-145,30 грн
502,70
грн
Забронювати
