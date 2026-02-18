Дніпро
Про товар
Ціни
Ледімек ультра (Ledimek ultra)
Ледімек ультра (Ledimek ultra)
Дніпро
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 80 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
0.4 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
648,60
Економія при броні:
-45,80 грн
602,80
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
0.4 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
698,21
Економія при броні:
-90,41 грн
607,80
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
0.6 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
704,79
Економія при броні:
-97,77 грн
607,02
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
0.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
711,11
Економія при броні:
-103,35 грн
607,76
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
0.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
324,30
Економія при броні:
-22,90 грн
301,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
0.9 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
708,42
Економія при броні:
-101,29 грн
607,13
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
1.4 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
712,05
Економія при броні:
-41,34 грн
670,71
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
719,89
Економія при броні:
-47,46 грн
672,43
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
1.8 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
559,76
Економія при броні:
-36,98 грн
522,78
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
1.9 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
717,36
Економія при броні:
-47,16 грн
670,20
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
1.9 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
688,77
Економія при броні:
-44,67 грн
644,10
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
2.0 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
693,99
Економія при броні:
-25,76 грн
668,23
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Подолинського Сергія, 10-А
2.0 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
583,03
Економія при броні:
-37,33 грн
545,70
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
2.0 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
692,98
Економія при броні:
-24,80 грн
668,18
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
2.1 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
712,25
Економія при броні:
-42,08 грн
670,17
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
2.2 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
349,91
Економія при броні:
-14,77 грн
335,14
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
2.2 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
700,28
Економія при броні:
-31,41 грн
668,87
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
2.3 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
719,01
Економія при броні:
-111,84 грн
607,17
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
2.3 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
712,95
Економія при броні:
-105,78 грн
607,17
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
2.4 км
ЛЕДІМЕК УЛЬТРА засіб профілактично-гігієнічний з екстрактом алое та димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
695,79
Економія при броні:
-25,79 грн
670,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню