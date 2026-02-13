Одеса
Ледімек (Ledimek)

Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
0.2 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
463,08
Економія при броні: -26,50 грн
436,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
0.3 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
461,95
Економія при броні: -25,82 грн
436,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
0.4 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
463,65
Економія при броні: -27,03 грн
436,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
0.4 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
0.6 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
0.6 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
375,44
Економія при броні: -14,75 грн
360,69 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
0.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
455,74
Економія при броні: -19,42 грн
436,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
0.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
465,50
Економія при броні: -23,27 грн
442,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
0.8 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
231,97
Економія при броні: -13,91 грн
218,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
0.8 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
380,84
Економія при броні: -19,98 грн
360,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
0.8 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
0.9 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
0.9 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
192,28
Економія при броні: -11,79 грн
180,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 71
0.9 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
420,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
471,97
Економія при броні: -62,48 грн
409,49 грн
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
1.0 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
1.1 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
1.2 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
1.2 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
385,38
Економія при броні: -24,29 грн
361,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 77
1.3 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30 грн
