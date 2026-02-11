Львів
Ледімек (Ledimek)
Ледімек (Ledimek)
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.1 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Соборна, 17
0.5 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сербська, 13
0.5 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.6 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 13.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 17:00
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.8 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.8 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 13.02 після 12:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.9 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
462,80
Економія при броні:
-38,30 грн
424,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
0.9 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.9 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 13.02 після 12:00
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
0.9 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
448,12
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.1 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 19:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 82
1.4 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 13.02 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
1.5 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 13.02 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
1.5 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.5 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
1.6 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
1.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 13.02 після 12:00
