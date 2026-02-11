Київ
Ледімек (Ledimek)
Ледімек (Ledimek)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
464,30
Економія при броні:
-23,02 грн
441,28
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
447,10
Економія при броні:
-22,60 грн
424,50
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
465,50
Економія при броні:
-23,27 грн
442,23
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
439,03
Економія при броні:
-21,37 грн
417,66
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
460,70
Економія при броні:
-36,20 грн
424,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 17:00
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
425,70
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
477,06
Економія при броні:
-26,62 грн
450,44
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
465,52
Економія при броні:
-13,97 грн
451,55
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
376,67
Економія при броні:
-16,08 грн
360,59
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
373,82
Економія при броні:
-13,13 грн
360,69
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
386,83
Економія при броні:
-26,57 грн
360,26
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
380,84
Економія при броні:
-20,20 грн
360,64
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 108
3.0 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 12.02 після 19:00
