Київ
Ледімек (Ledimek)

Ледімек (Ledimek)

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 175 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
464,30
Економія при броні: -23,02 грн
441,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
447,10
Економія при броні: -22,60 грн
424,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
465,50
Економія при броні: -23,27 грн
442,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
439,03
Економія при броні: -21,37 грн
417,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
460,70
Економія при броні: -36,20 грн
424,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
425,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
477,06
Економія при броні: -26,62 грн
450,44 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
465,52
Економія при броні: -13,97 грн
451,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
376,67
Економія при броні: -16,08 грн
360,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
373,82
Економія при броні: -13,13 грн
360,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
386,83
Економія при броні: -26,57 грн
360,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
380,84
Економія при броні: -20,20 грн
360,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 108
3.0 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30 грн
ГоловнаКошикОбране