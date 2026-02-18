Дніпро
Ледімек (Ledimek)
Ледімек (Ledimek)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
0.1 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
465,70
Економія при броні:
-23,47 грн
442,23
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
0.2 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 24.02 після 17:00
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
0.3 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
495,83
Економія при броні:
-32,26 грн
463,57
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
0.4 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 24.02 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
0.6 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 24.02 після 13:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
0.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 24.02 після 14:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
0.8 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
402,51
Економія при броні:
-25,35 грн
377,16
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
0.9 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
389,90
Економія при броні:
-12,57 грн
377,33
грн
Забронювати
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
1.1 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 24.02 після 13:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
1.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 20.02 після 18:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 20.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Дніпро, пл. Старомостова, 1
1.9 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 20.02 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
2.0 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
390,66
Економія при броні:
-13,50 грн
377,16
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
2.1 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
401,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
2.2 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 20.02 після 14:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
2.4 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
390,51
Економія при броні:
-13,35 грн
377,16
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Науки, 12
2.4 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
397,45
Економія при броні:
-20,29 грн
377,16
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Дніпро, просп. Науки, 31
2.4 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 20.02 після 13:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
2.5 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 20.02 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
2.7 км
ЛЕДІМЕК засіб профілактично-гігієнічний з димексидом супозиторії №10
Олівін Фарм
431,30
грн
Забрати 20.02 після 13:00
