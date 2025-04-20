Бісопролол-Здоров'я (Bisoprolol-Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
12,66
Економія при броні: -0,54 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,26
Економія при броні: -0,62 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,04
Економія при броні: -0,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
14,06
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,71
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
12,73
Економія при броні: -0,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я