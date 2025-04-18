Бісопролол-Здоров'я (Bisoprolol-Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
12,73
Економія при броні: -0,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
12,77
Економія при броні: -0,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,10
Економія при броні: -0,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,87
Економія при броні: -0,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,73
Економія при броні: -1,92 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,18
Економія при броні: -1,15 грн