Бісопролол-Здоров'я (Bisoprolol-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,85
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
12,77
Економія при броні: -0,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
14,06
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
12,82
Економія при броні: -0,76 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
14,10
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,02
Економія при броні: -0,94 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
12,87
Економія при броні: -0,84 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,89
Економія при броні: -1,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я