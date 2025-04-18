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Бісопролол-Здоров'я (Bisoprolol-Zdorovye)

Бісопролол-Здоров'я (Bisoprolol-Zdorovye)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 343 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
11,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
11,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
11,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
14,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,66
Економія при броні: -1,85 грн
11,81 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
11,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
11,37 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
11,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
12,74
Економія при броні: -0,93 грн
11,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
11,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
12,00 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
11,37 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
11,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
11,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
11,61 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
11,94 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
12,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
11,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
11,94 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
11,46 грн
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