Бісопролол-Здоров'я (Bisoprolol-Zdorovye)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 224 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
12,79
Економія при броні: -0,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,02
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,01
Економія при броні: -0,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,10
Економія при броні: -1,28 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,94
Економія при броні: -1,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
12,92
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,95
Економія при броні: -2,13 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
12,91
Економія при броні: -0,96 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,90
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,11
Економія при броні: -1,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
12,69
Економія при броні: -0,38 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,69
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
12,85
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,81
Економія при броні: -2,43 грн