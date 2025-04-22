Бісопролол-Здоров'я (Bisoprolol-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
12,88
Економія при броні: -1,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,01
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,07
Економія при броні: -0,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
13,98
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я