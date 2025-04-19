Зубна щітка дитяча Сплат кідс (Toothbrush for kids Splat kids)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Одеса
Верона
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
5.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Левітана, 101
9.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
14.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Подільськ, вул. Соборна, 101
165.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
255.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
256.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Б
368.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
369.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
398.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Дяченка, 13
433.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, просп. Голосіївський, 106/2
434.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, шосе Залізничне, 57
435.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Григоровича-Барського, 1
436.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Капітанівка, вул. Соборна, 6
441.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Суми, вул. Харківська, 38
576.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Берегове, пл. Кошута, 3
635.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Мукачево, вул. Лавківська, 1-К
637.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика