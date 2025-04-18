Зубна щітка дитяча Сплат кідс (Toothbrush for kids Splat kids)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, шосе Залізничне, 57
5.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, просп. Голосіївський, 106/2
7.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Григоровича-Барського, 1
10.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Дяченка, 13
14.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Капітанівка, вул. Соборна, 6
23.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
78.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Б
138.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Суми, вул. Харківська, 38
306.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Подільськ, вул. Соборна, 101
308.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
349.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
353.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
393.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
430.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Одеса, вул. Італійська, 83
443.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Верона
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
445.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
446.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
446.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Одеса, вул. Левітана, 101
450.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Берегове, пл. Кошута, 3
622.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Мукачево, вул. Лавківська, 1-К
605.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ SPLAT (СПЛАТ) KIDS/КІДС №1
Сплат-Косметика