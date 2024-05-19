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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ШОВКОВІЙ ОСНОВІ З ІОНАМИ СРІБРА 25 х 72 мм, №10 - Київ (768659) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (2)
61,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (1)
51,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (1)
54,70 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (1)
58,80 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
61,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (1)
68,00 грн
Київська аптекарська мануфактура
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Білоруська, 17
Всього: упаковка (2)
63,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (1)
54,70 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (1)
61,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
58,80 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (1)
67,00 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 7-В
Всього: упаковка (1)
58,60 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (1)
57,40 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
60,30 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Всього: упаковка (2)
61,30 грн
Галафарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Всього: упаковка (3)
68,00 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
67,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Всього: упаковка (1)
56,30 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Всього: упаковка (1)
54,70 грн