Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1754,34
Економія при броні: -73,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1751,29
Економія при броні: -70,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1797,25
Економія при броні: -116,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1777,12
Економія при броні: -95,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1791,82
Економія при броні: -110,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1807,86
Економія при броні: -126,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1780,37
Економія при броні: -99,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1806,89
Економія при броні: -126,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1783,03
Економія при броні: -101,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1762,95
Економія при броні: -81,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1775,77
Економія при броні: -94,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.2 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1761,94
Економія при броні: -80,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
8.1 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1783,88
Економія при броні: -102,73 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1772,05
Економія при броні: -90,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
9.2 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1800,47
Економія при броні: -119,91 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Зміїв, вул. Лиманська, 21
35.6 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1784,58
Економія при броні: -103,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Богодухів, пл. Незалежності, 18
55.0 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1783,88
Економія при броні: -102,73 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
73.7 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1763,94
Економія при броні: -82,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1773,45
Економія при броні: -92,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 45-А
343.0 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1786,62
Економія при броні: -106,06 грн