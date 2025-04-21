Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
596,34
Економія при броні: -68,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
595,15
Економія при броні: -68,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
589,48
Економія при броні: -62,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
583,68
Економія при броні: -56,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
702,63
Економія при броні: -32,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
699,61
Економія при броні: -28,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
591,80
Економія при броні: -77,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
602,29
Економія при броні: -88,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
604,67
Економія при броні: -90,45 грн