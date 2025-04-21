Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
396,46
Економія при броні: -92,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
698,02
Економія при броні: -27,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
588,10
Економія при броні: -89,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
715,01
Економія при броні: -43,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
700,38
Економія при броні: -29,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
576,60
Економія при броні: -78,40 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
716,02
Економія при броні: -45,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
711,85
Економія при броні: -41,12 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
717,89
Економія при броні: -46,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
703,93
Економія при броні: -33,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
470,83
Економія при броні: -23,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
693,09
Економія при броні: -22,66 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
715,88
Економія при броні: -44,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
401,60
Економія при броні: -68,88 грн