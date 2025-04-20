Львів (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
721,09
Економія при броні: -43,88 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
588,30
Економія при броні: -91,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
626,09
Економія при броні: -30,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
595,72
Економія при броні: -83,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
192,04
Економія при броні: -26,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
587,80
Економія при броні: -91,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
587,80
Економія при броні: -91,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
590,10
Економія при броні: -93,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
587,80
Економія при броні: -91,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
502,24
Економія при броні: -5,74 грн