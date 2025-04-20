Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
596,11
Економія при броні: -118,83 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
706,17
Економія при броні: -35,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
601,86
Економія при броні: -106,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
691,19
Економія при броні: -20,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
703,90
Економія при броні: -32,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
699,37
Економія при броні: -28,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
604,95
Економія при броні: -105,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
604,27
Економія при броні: -131,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
599,51
Економія при броні: -127,05 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
716,53
Економія при броні: -45,37 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
624,00
Економія при броні: -64,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн