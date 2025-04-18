Харків (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
607,40
Економія при броні: -20,37 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
596,50
Економія при броні: -78,21 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
392,61
Економія при броні: -47,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.