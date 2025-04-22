Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
712,55
Економія при броні: -41,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
714,72
Економія при броні: -43,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
704,16
Економія при броні: -33,47 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
587,60
Економія при броні: -91,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
692,96
Економія при броні: -22,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
710,24
Економія при броні: -39,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
697,70
Економія при броні: -27,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
712,10
Економія при броні: -41,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
695,03
Економія при броні: -23,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
600,14
Економія при броні: -35,41 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Вітодол капсули №30
LABORELL SP.Z.O.O.